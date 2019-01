Kriechmayr si prende Wengen, Buzzi chiude sesto ma si fa male dopo il traguardo

A Wengen (Svizzera), in uno dei tempi storici dello sci alpino, l’austriaco Vincent Kriechmayr entra ufficialmente nel novero dei più grandi velocisti contemporanei. Il classe 1991 ha domato la mitica Lauberhorn, la discesa più lunga della Coppa del Mondo, beffando per soli 14 centesimi l’idolo di casa Beat Feuz, cui non è riuscito il tris dopo i trionfi nel 2012 e 2018. Il podio è stato completato dal norvegese Aleksander Aamodt Kilde, distante appena 0.26 dalla vetta in una gara rivelatasi tiratissima e spettacolare. L’Italia può però brindare al miglior risultato della carriera per Emanuele Buzzi, addirittura sesto ad 8 decimi dal primato: una prestazione che ci voleva per il nostro miglior prospetto nella velocità. C’è però grande apprensione per l’altoatesino, scivolato proprio dopo aver tagliato il traguardo e rimasto a terra dolorante dopo l’impatto con le protezioni.

Kriechmayr non era mai arrivato tra i primi 5 a Wengen prima di oggi. Il suo miglior risultato risaliva alla passata edizione, quando concluse al sesto posto. Oggi, dopo aver limitato i danni nei primi 45 secondi di scorrimento, l’austriaco ha fatto la differenza tra il salto dell’Hundschopf e l’uscita dal tornantino, per poi pennellare i curvoni del tratto conclusivo della pista. Il campione di Linz era indietro di un centesimo all’ultimo intermedio, prima di innestare il turbo nei metri conclusivi ed ammutolire il numeroso pubblico locale che già pregustava una nuova apoteosi per Feuz. Kriechmayr festeggia così il quarto successo in carriera in Coppa del Mondo, il secondo in discesa dopo quello di Are 2018, pista dove tra qualche settimana si disputeranno i Mondiali.

Non hanno brillato Innerhofer e Paris, rispettivamente ottavo e decimo a 1″06 e 1″27 da Kriechmayr. Se Innerhofer ha pagato come di consueto un dazio eccessivo nella parte alta da scivolatori puri (8 decimi di ritardo al secondo intermedio), Paris è tornato a “litigare” con il tornantino dopo aver azzeccato la traiettoria in prova. Lo svizzero Beat Feuz si conferma al comando della classifica di specialità con 340 punti, 91 in più di Kriechmayr. Dominik Paris terzo a pari merito con Max Franz a quota 222. In classifica generale, invece, comanda sempre l’austriaco Marchel Hirscher che ha 405 punti di margine nei confronti di Henrik Kristoffersen.