Cancellato l'ultimo SuperG di stagione, Mauro Caviezel vince la coppa di specialità

Il maltempo imperversa su Kvitfjell. Così dopo la decisione rinviata alle 10:00 su una possible partenza abbassata, alla fine l'organizzazione ha deciso di annullare il SuperG maschile per garantire la sicurezza degli altleti.

Caviezel vince la coppa di specialità

In questo modo, Mauro Caviezel vince la coppa di specialità, visto che le finali di Cortina d'Ampezzo sono state annullate e non erano in programma altri SuperG. L'appuntamento con le gare maschili è la prossima settimana: si va in Slovenia, a Kranjska Gora, per disputare un gigante sabato e uno slalom domenica.

La situazione in classifica generale

Questa cancellazione chiaramente cambia le prospettive in ottica classifica genrale: se infatti l'attuale leader Aleksander Aamodt Kilde avesse potuto effettuare l'ultima gara veloce, avrebbe potuto guadagnare ulteriori punti su Alexis Pinturault e Henrik Kristoffersen, ma così la situazione rimane congelata.

Punti Aleksande Aamodt Kilde 1202 Alexis Pinturault 1148 Henrik Kristoffersen 1041

Il prossimo weekend sarà dunque determinante, ribaltando perà la situazione di Kilde, che non è più il favorito: in gigante è molto migliorato e si può difendere, ma lo slalom è una partita a due tra il suo connazionale e il francese. Con un bottino massimo di 200 punti, ciascuno dei tre può ancora consacrarsi anche in base al risultato degli altri due. In ogni caso la lotta per il titolo di erede di Hirscher è più aperta che mai.