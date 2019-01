L'annuncio di Sofia Goggia: "Sto meglio, torno in pista il prossimo weekend a Garmisch"

È arrivato il tanto atteso annuncio di Sofia Goggia: la bergamasca campionessa olimpica di discesa libera sarà in pista per le prove cronometrate in Baviera a Garmisch Partenkirchen, dopo aver saltato tutta la prima parte di stagione per un infortunio al malleolo. A 98 giorni dall’infortunio di Hintertux e a 315 giorni dall’ultima gara di Coppa del mondo disputata nel superG di Are, che vinse, Sofia rimette il pettorale anche se solo per le prove cronometrate. Poi sarà lei a scegliere se correre o meno.

" Torno nelle prove di Coppa del mondo a Garmisch. Sto meglio anche se il dolore al piede destro non è scomparso del tutto. Non ho ancora tanti giorni sugli sci, si tratterà di un test per vedere quante energie avrò nelle gambe in vista dei Mondiali di Are. Vivere un infortunio al piede ti fa pensare ai passi che devi compiere, sia a livello fisico perché dovrai vedere dove cammini, sia a livello psicologico, alla fine ho imparato che i migliori appoggi sempre i propri. È stato un cammino difficile, l’ultima parte è stata tostissima, quando ho rimesso gli sci il dolore è stato lancinante, la calcificazione dell’osso ha bisogno di un lungo tempo per guarire, mai avrei pensato che sarebbe stato così, pensare addirittura di ricominciare con uno sci da turista "