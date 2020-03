L'Italia maschile rinuncia all'ultima tappa di Coppa del Mondo: niente azzurri a Kranjska Gora

L’Italia non parteciperà all’ultima tappa della Coppa del Mondo 2020 di sci alpino maschile, in programma nel weekend del 14-15 marzo a Kranjska Gora (Slovenia). Sul sito della FISI si legge quanto segue:

" In relazione al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emesso lunedì 9 marzo, le squadre italiane di gigante e slalom maschile inizialmente iscritte alla tappa di chiusura della Coppa del mondo sulla pista di Kranjska Gora, non prenderanno invece parte alle gare. Sulla pista slovena sono in programma sabato 14 marzo un gigante e domenica 15 marzo uno slalom. Gli organizzatori, in accordo con il Ministero della Salute sloveno e la Federazione Internazionale dello Sci, hanno comunicato la decisione di disputare le competizioni a porte chiuse e di annullare le conferenze stampa post gara in entrambe le giornate "

In terra balcanica sono dunque in programma un gigante e uno slalom che chiuderanno la stagione in anticipo (non si disputeranno le Finali di Cortina d’Ampezzo a causa del Coronavirus). L’appuntamento sarà decisivo per assegnare la Sfera di Cristallo, il francese Alexis Pinturault è favorito nei confronti nel norvegese Aleksander Kilde. L’evento si disputerà a porte chiuse.