La Coppa del Mondo torna in Giappone dopo quattro anni: il coronavirus non fa paura

La Coppa del Mondo di sci alpino torna in Giappone dopo un’assenza di quattro anni, sarà la splendida località di Yuzawa Naeba a ospitare una tappa maschile del Circo Bianco nel weekend del 22-23 febbraio. Proprio in questa amena cittadina della prefettura di Niigata (siamo nella regione di Chubu, nel cuore del Paese) andarono in scena le ultime gare nel Sol Levante nel febbraio 2016: slalom vinto dal tedesco Felix Neureuther e gigante conquistato dal francese Alexis Pinturault con Massimiliano Blardone ottimo terzo. Quest’anno il Paese asiatico torna ad affacciarsi sull’universo dello sci alpino, spazio ancora una volta alle due discipline tecniche e a un nuovo atto della vibrante battaglia tra Alexis Pinturault e i norvegesi Aleksander Kilde e Henrik Kristoffersen che sono in piena lotta per la Sfera di Cristallo.

La Federazione Internazionale ha confermato il regolare svolgimento delle prove un paio di settimane fa, fino all’ultimo si era temuto di dovere cancellare l’evento a causa di avverse condizioni meteo che fortunatamente non si paleseranno. Molti appassionati temevano anche in una cancellazione per il coronavirus che sta imperversando in Cina e che ha costretto molto organizzatori ad annullare diversi eventi (anche la Coppa del Mondo di sci alpino non è potuta sbarcare a Yanqing nell’ultimo weekend) ma il rischio contagio è davvero molto contenuto in Giappone anche se si sono registrati dei casi. Nulla di allarmante, nel fine settimana si gareggerà a Yuzawa Naeba senza alcuna restrizione.

