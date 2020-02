Mikaela Shiffrin non ci sarà neanche a La Thuile. USA Ski: "La data del suo rientro è incerta"

Mikaela Shiffrin non sarà in gara a La Thuile dove nel weekend del 29 febbraio-1° marzo andranno in scena un Super-G e una combinata con in palio punti pesanti per la Coppa del mondo di sci alpino. La statunitense non si è recata in Europa per questo appuntamento sulle nevi italiane e il suo rientro in pista è ancora rinviato, con la Shiffrin che non gareggia da fine gennaio quando vinse due prove a Bansko, prima dalla notizia della morte del padre.

Episodio che ha, comprensibilmente, scombussolato la vita della sciatrice che da quel momento ha abbandonato le gare e non ha ancora comunicato la data del suo rientro, nel frattempo è stata superata in classifica generale da Federica Brignone che ora può vantare 73 punti di vantaggio sulla detentrice del trofeo.

La Federazione statunitense di sci ha semplicemente fatto sapere che la data del ritorno di Mikaela Shiffrin è ancora sconosciuta. Da molto tempo si parla della possibilità di rivederla in azione a Ofterschwang (7-8 marzo), ma non ci sono ancora notizie in merito.

Nel frattempo Federica Brignone cercherà di raccogliere punti pesanti nelle due gare in terra valdostana e di allungare in testa alla classifica in modo da accarezzare sempre più concretamente il sogno di alzare al cielo la Sfera di Cristallo mai vinta da un’atleta italiana. Ricordiamo che al termine della stagione mancano soltanto quattro settimane di gare: quelli già citati di La Thuile e Ofterschwang (Germania), Are (12-14 marzo in Svezia) e le Finali di Cortina d’Ampezzo (16-22 marzo), per 11 gare complessive (3 slalom, 3 giganti, 2 Super-G, 1 discesa, 1 parallelo, 1 combinata).