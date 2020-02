Ufficiale: a La Thuile le gare si disputeranno in maniera regolare

È arrivato l’ok ufficiale della FIS per quanto riguarda la tappa valdostana di La Thuile della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2019-2020. Nella giornata di ieri, infatti, i tecnici e gli organizzatori hanno svolto il consueto controllo della neve della località italiana, garantendo il via libera definitivo in vista della tappa di fine mese. Sulle nevi di La Thuile, infatti, si disputerà un supergigante nella giornata di sabato 29 marzo, mentre il primo marzo toccherà alla combinata.

La situazione, ad ogni modo, non è semplice e non lo sarà fino all’imminenza dell’arrivo del Circo Bianco. La neve sulla pista denominata 3-Franco Berthod, infatti, non è presente in quantità clamorosa, ma nei giorni scorsi qualche spruzzata ha leggermente migliorato la situazione. Inoltre, come riporta FantaSki.com, il pendio è un vero e proprio cantiere aperto. Si sta procedendo a sistemare il fondo grazie ai mezzi batti-pista, quindi proseguono i lavori per mettere in condizioni di sicurezza le reti di protezione. Sul fronte della tribuna di arrivo, invece, tutto ok con la struttura da 800 posti che è stata già allestita, mentre è in via di completamento la zona che ospiterà il Vip Lounge il parterre.

Il più è stato fatto. Ora tutto è nelle mani delle atlete, con Federica Brignone (grande padrona di casa nell’occasione), Marta Bassino e compagne che cercheranno di regalare un successo al pubblico di casa, in una annata nella quale stanno andando a ritoccare il libro dei record volta dopo volta.

