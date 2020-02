Ufficiale: le gare di Coppa del Mondo a La Thuile si disputeranno regolarmente

Ora è ufficiale: le gare di Coppa del mondo femminile previste a La Thuile per il prossimo weekend si disputeranno regolarmente. L’emergenza dovuta al propagarsi del Coronavirus aveva fatto temere un annullamento ma, dal momento che in Valle d’Aosta non si sono registrati casi, non viene applicata l’ordinanza del Governo italiano di annullare o rinviare eventi pubblici in programma durante questa settimana.

I giorni in cui, calendario alla mano, si competerà a La Thuile sono sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo. Per la salvaguardia della salute pubblica, le gare di questo week-end si terranno con un numero limitato di spettatori e le atlete e gli staff delle squadre saranno sottoposti continuamente a controlli con lo scopo di garantirne un buono stato di salute.

