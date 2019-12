Ancora un secondo posto a Lake Louise per Dominik Paris. L’altoatesino eguaglia in Super-G il risultato di ieri in discesa, chiudendo questa volta alle spalle di Matthias Mayer. L’austriaco torna a vincere in questa specialità dopo quasi tre anni (gennaio 2017 a Kitzbuehel) e lo fa meritatamente al termine di una prova praticamente perfetta.

Video - Dominik Paris ancora secondo: in SuperG fa doppietta dopo il podio in discesa 01:43

Mayer ha fatto la differenza nella parte centrale, chiudendo poi con 40 centesimi di vantaggio proprio sull’azzurro, che può ritenersi davvero molto soddisfatto di questo primo weekend di Coppa del Mondo. Un podio che vede salire quattro persone proprio come ieri in discesa, visto che al terzo posto hanno chiuso a pari merito l’austriaco Vincent Kriechmayr e lo svizzero Mauro Caviezel, entrambi staccati di 49 centesimi dal vincitore.

In quinta posizione e dunque a ridosso del podio, si è classificato uno straordinario Mattia Casse. Si tratta del secondo miglior risultato della carriera per il nativo di Moncalieri, che aveva chiuso al quarto posto a Beaver Creek addirittura nel 2015 sempre in Super-G. Davvero una bella prestazione del velocista azzurro, che ha sciato benissimo nella parte alta, perdendo poi nell’ultimo tratto, giungendo a 60 centesimi da Mayer.

Video - Mattia Casse quinto: splendida prova nel SuperG di Lake Louise 01:40

Sesto posto per il norvegese Aleksander Aamodt Kilde (+0.76), che ha preceduto lo svizzero Marco Odermatt (+0.85) ed il norvegese Kjetil Jansrud, uno dei favoriti ma solo ottavo al traguardo (+0.93). Completano la Top-10 il francese Adrien Theaux (+1.02) e il tedesco Thomas Dressen (+1.10).

Ottima gara anche di Emanuel Buzzi, tredicesimo al traguardo con 1.38 di ritardo, mentre Peter Fill ha un ritardo di oltre due secondi (+2.05).