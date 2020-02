Lara Gut risorge e vince la discesa di Crans Montana dopo oltre 2 anni! Settima Brignone

Doppietta svizzera nella discesa di casa di Crans Montana. Grande festa nel Canton Vallese per il trionfo di Lara Gut-Behrami davanti alla connazionale Corinne Suter. Si tratta di un ritorno al successo per la ticinese dopo due anni dall’ultima vittoria, che risaliva al Gennaio 2018 in superG a Cortina d’Ampezzo. Una gara perfetta quella di Gut, che ha trovato linee impossibili per tutte le altre atlete, esaltandosi soprattutto sul piano, dove invece ieri aveva faticato in prova.

Al secondo posto ha chiuso Corinne Suter, staccata di ben 80 centesimi dalla connazionale. Un risultato comunque importane per la nativa di Svitto, che allunga sulle rivali nella classifica di specialità e comincia a mettere un’ipoteca sulla conquista della coppa. Sul podio ci sale anche l’austriaca Stephanie Venier, che accusa un ritardo di 92 centesimi dalla vetta.

Importante quarto posto per Petra Vlhova (+1.08), che sfiora il primo podio della carriera in velocità. Per la slovacca è un risultato fondamentale in ottica classifica generale, dove recupera punti sia a Shiffrin sia a Brignone. Quinta posizione per l’americana Breezy Johnson (+1.26), che ha preceduto l’austriaca Nina Ortlieb (+1.32), che ieri era stata la più veloce nelle prove cronometrate.

Settime a pari merito la svizzera Joana Haehlen e Federica Brignone, entrambe staccate di 1.35. Una gara sottotono quella della valdostana, scesa con il pettorale numero uno. Troppe le sbavature lungo tutto il tracciato per l’azzurra, che perde sicuramente un’occasione importante in ottica classifica generale, visto che ha perso punti da Vlhova.

In soli due centesimi ci sono tre azzurre. Infatti dietro a Brignone si sono classificate Marta Bassino (+1.36) ed Elena Curtoni (+1.37), che completano la Top-10.

Come detto, Suter consolida il suo primato nella classifica di discesa, restando al comando con 397 punti contro i 277 della ceca Ester Ledecka e i 270 di Federica Brignone. In quella generale in vetta c’è sempre Mikaela Shiffrin con 1225, ma Brignone (1148) e soprattutto Vlhova (1121) si sono avvicinate.

