" So che avete appreso del mio incidente, ma vi assicuro che sto bene! Come si suol dire... vi prometto che adesso mi rimetto in carreggiata "

Sofia Goggia ha rassicurato tutti: il suo incidente automobilistico non ha sortito effetti negativi su di lei. Anzi, adesso si spiega quell'allusione al rimettersi in carreggiata menzionata nel suo post. Le foto riportate da Repubblica (foto da Facebook - Marco Di Marco) mettono in mostra infatti la dinamica dell'incidente, che ha dell'assurdo.

Si vede infatti la vettura di Sofia Goggia di fatto parcheggiata sul tetto di un furgone che si trova nella via subito sotto: evidentemente la sterzata che ha dovuto effettuare l'azzurra per evitare l'auto che davanti a lei aveva frenato bruscamente l'ha portata fuori dalla carreggiata. E per fortuna che sotto stava parcheggiato quel furgone...