Le gare della Val Gardena a rischio cancellazione: meteo sfavorevole e perturbazione in arrivo

C’è un concreto rischio di cancellazione delle gare in Val Gardena valide per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020.

Questo a causa di un meteo che non sta in alcun modo aiutando gli atleti, e che ha già provocato l’eliminazione dell’allenamento di ieri. Per tentare di salvare tutto, l’ultima prova di oggi è stata anticipata alle 10 e si cercherà di portarla a termine. L’obiettivo è quello di portare a termine almeno una gara. Domani è previsto il super-G, ma c’è in arrivo una perturbazione particolarmente forte che potrebbe spingere verso cambiamenti del programma.

Il grande problema è legato in particolare alla nebbia, presente in abbondanza nella parte centrale della pista, che è anche la più tecnica, e che non accenna ad andarsene nemmeno oggi. Tanto per cambiare, nei prossimi due giorni le previsioni annunciano neve a quote ogni volta sempre più basse, fino a scendere ben sotto i 1000 metri nella zona.

Nel caso si riuscisse a dare vita alla prova odierna, il contingente azzurro sulla Saslong sarebbe formato da 12 uomini, con Dominik Paris e Christof Innerhofer principali protagonisti.

