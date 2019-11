Le ostetriche non arrivano, i gemelli di Bode Miller nascono in casa: "È stato magico"

Bode Miller papà con imprevisto! L'ex sciatore americano è diventato padre per la sesta volta e non si è trattato di un parto banale. A causa del ritardo delle ostetriche, è stato lo stesso 42enne di Easton ad aiutare la moglie Morgan Beck a far nascere i due gemelli, venuti alla luce nella casa di famiglia in Montana. Ad aiutare Miller è stata la madre, ex ostetrica.

" Sono finalmente arrivati! Ci hanno fatto aspettare e aspettare, facendo diventare matta la mamma. La nascita è stata una delle cose più pazzesche che mi sia mai capitata, avevamo deciso di farli nascere in casa ma nessuna delle ostetriche è arrivata in tempo. Hanno iniziato a nascere e quando finalmente sono arrivate, io e mia madre avevamo già in braccio i piccoli [Bode Miller] "