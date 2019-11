Kristoffersen risponde a Pinturault: vittoria in rimonta nello slalom di Levi, Noel e Yule sul podio

Finalmente Henrik Kristoffersen! Dopo la delusione di Soelden, il norvegese batte un colpo forte e chiaro e risponde ad Alexis Pinturault, vincendo lo slalom di Levi. Un successo costruito in rimonta, sfoderando la sciata dei giorni migliori nel segmento centrale della seconda manche dopo il quarto tempo della prima prova. Alle sue spalle Clement Noel e Daniel Yule. Un pizzico di delusione segna il volto del francesino, fenomenale stamattina ma impreciso nella seconda.

Video - Kristoffersen c'è! Il norvegese vince lo slalom di Levi in rimonta, Noel battuto 01:20

L'ordine d'arrivo di Levi

1. Henrik KRISTOFFERSEN Norvegia 1:48.55 2. Clement NOEL Francia +0.09 3. Daniel YULE Svizzera +0.18 4. Ramon ZENHAEUSERN Svizzera +0.27 5. Andre MYRHER Svezia +0.34 6. Kristoffer JAKOBSEN Svezia +0.53 7. Christian HIRSCHBUEHL Austria +0.74 8. Linus STRASSER Germania +0.89 9. Sebastian FOSS-SOLEVAAG Norvegia +0.92 10. Manfred MOELGG Italia +0.98

Il migliore degli italiani è ancora una volta Manfred Moelgg, pur scendendo dal sesto al decismo posto. Alex Vinatzer rimonta una posizione e chiude 12esimo, comunque il suo miglior risultato in carriera in Coppa del Mondo. Punti importanti per scalare le gerarchi di merito, per la top 10 è solo questione di tempo. E Pinturault? Il vincitore del gigante d'apertura non brilla e chiude addirittura fuori dai 30 la prima manche. Kristoffersen, che non vinceva in slalom dal gennaio 2018, fa 1-1.