Tutti erano pronti ad ammirare l’ennesimo duello tra Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova e invece la slovacca, in testa dopo la prima manche dello slalom di Coppa del Mondo di Levi con 13 centesimi di vantaggio sulla statunitense, è andata in testacoda dopo dieci porte della seconda metà gara uscendo da uno dei dossi che sono stati formati quest’anno per rendere la Levi Black un po’ più difficile di quanto non fosse in passato. Morale della favola, Shiffrin ha vinto la sua 61a gara di Coppa, la 41a in slalom, record assoluto visto che ha battuto i 40 successi di Ingemar Stenmark. Shiffrin è anche la più vincente di sempre a Levi e fa collezione di renne (quelle che vengono regalate al vincitore): ora siamo a quattro...

Video - Vlhova si autoelimina, Shiffrin la più vincente di sempre a Levi 01:10

La fuoriclasse del Colorado ha fatto il miglior tempo nella seconda manche e ha rifilato sul traguardo 1”78 a Wendy Holdener, al ventitreesimo podio in Coppa in slalom in carriera senza vittorie dopo una prima manche decisamente sottotono in cui aveva chiuso sesta mentre nella seconda si è scatenata facendo il secondo miglior parziale a 36 centesimi da Shiffrin. Terza come nella prima metà gara, con un distacco di 1”94, l’austriaca Katharina Truppe, al primo podio in carriera, quarta a 2”41 la sempre costante svedese Anna Swenn-Larsson, quinta a 2”51 la norvegese Nina Loeseth, rientrata alla grande dopo uno stop di quasi un anno per infortunio.

Video - Caduta di Vlhova: la slovacca regala la vittoria a Shiffrin 00:40

Sesta a 3”17 la svizzera Michelle Gisin che da quando è diventata polivalente è migliorata anche in slalom, settima a 3”24 e ottava a 3”40 altre due austriache, Liensberger e Huber, la prima rientrava dopo la querelle estiva con la sua federazione sui materiali, la seconda migliora l’undicesimo posto dello scorso febbraio a Maribor mentre Gallhuber, anch’essa al rientro dopo quasi tutta la scorsa stagione saltata, ha ottenuto un positivo quindicesimo posto.

Straordinaria Martina Dubovska, decima nella prima frazione col numero 56 e poi nona alla fine: la 27enne ceca polverizza il suo miglior risultato in carriera, il diciottesimo posto di Semmering di tre anni fa. Decima a 3”73 la migliore delle tedesche, Lena Duerr. Unica azzurra qualificata per la seconda manche Martina Peterlini, bravissima nella prima manche nella quale si è classificata ventunesima e poi ancora bene nella prima parte della seconda, poi ha pensato solo ad arrivare al traguardo per prendersi i suoi primi punti di Coppa del Mondo finendo ventiseiesima a 5”37.

