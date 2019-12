Bassino: "Contenta della gara, devo continuare così". Brignone: "Non ho sciato come dovevo"

Marta Bassino ha conquistato un bel secondo posto nel gigante di Lienz, prova valida per la Coppa del Mondo 2019-2020 di sci alpino. L’azzurra si è ben distinta in terra austriaca ed è riuscita a salire sul podio soltanto alle spalle della fuoriclasse Mikaela Shiffrin che oggi è stata davvero imbattibile dopo il passaggio a vuoto di Courchevel. Federica Brignone si è invece dovuta accontentare della quarta posizione ma la valdostana resta comunque in testa alla classifica di specialità. Di seguito le dichiarazioni che le nostre portacolori hanno rilasciato ai microfoni della Fisi.

Marta Bassino

Oggi sono contentissima delle mie due manche, anche se nella seconda metà di gara ho commesso un piccolo errorino. Sono soddisfatta di come sto attaccando, ho iniziato bene la stagione. Adesso vedrò di continuare così anche perchè i risultati positivi danno molta fiducia. Tecnicamente, fisicamente e di testa sto benissimo“.

Federica Brignone

Non ho sciato come dovevo, nella seconda manche non ho mai trovato il feeling. Sbatteva tutto, non vedevo niente e non ho quindi spinto in nessuna curva. Sono sempre vicino alle migliori ma non sono per nulla soddisfatta. Domani ci riproverò nello slalom“.