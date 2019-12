Brignone: "Seconda manche complicata, ambiziosa nel 2020"

Federica Brignone è stata la migliore italiana nello slalom di Lienz, prova valida per la Coppa del Mondo 2019-2020 di sci alpino. L’azzurra ha concluso al tredicesimo posto nella gara vinta da Mikaela Shiffrin e si conferma in seconda posizione nella classifica generale guidata dalla fuoriclasse statunitense. La valdostana ha commentato la sua prova ai microfoni della Fisi:

" La seconda manche era molto complicata per me che non faccio troppi allenamenti di slalom e quindi ho fatto fatica ad adattarmi. Mi è spiaciuto non aver fatto la differenza, nella prima ho trovato una pista molta rovinata e non facile per noi che partivamo dietro. Adesso si apre un 2020 nella quale voglio essere molto ambiziosi. "

Subito alle spalle di Brignone ha concluso Irene Curtoni: “Ho fatto dei pezzi molto buoni, sto ritrovando la sciata che piace a me. Sono sempre sopra ritmo ma ho faticato a spingere verso il basso non acquisendo quindi molta velocità. Adesso abbiamo tre slalom di fila e parto molto motivata perché non mi accontento di essere solo tra le prime 15. Mi concentrerò solo sullo slalom per fare il meglio possibile”.

