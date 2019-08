Lindsey Vonn si sposa di nuovo: ha detto "sì" al giocatore di hockey PK Subban

Dopo poco più di un anno di fidanzamento, Lindsey Vonn ha già annunciato di avere grandi progetti per il futuro. L'ex-sciatrice olimpionica, ritiratasi lo scorso febbraio all'età di 34 anni, si è messa al dito l'anello di smeraldo regalatole dal suo attuale compagno, il giocatore di hockey su ghiaccio canadese PK Subban: "Ho detto sì! Non vedo l'ora di trascorrere il resto della mia vita con quest'uomo così matto, gentile, bellissimo, super e generoso", ha scritto sul proprio profilo Instagram.

Nonostante la promessa di matrimonio, la data ufficiale è ancora da stabilire, ma la coppia ha precisato di non aver alcuna fretta: in questo momento, la priorità è la carriera di PK Subban, difensore 30enne recentemente approdato ai New Jersey Devils.

Sarà il secondo matrimonio per Lindsey Vonn, al secolo Lindsey Kildow, dopo quello contratto con lo sciatore Thomas Vonn nel 2007 ma naufragato quattro anni dopo. Lindsey ha poi vissuto una relazione con il golfista Tiger Woods tra il 2013 e il 2015 prima di impegnarsi con Subban. I due sono stati immortalati anche sulla copertina di "Sports Illustrated", come una delle coppie di sportivi più fashion al mondo.