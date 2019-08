Marcel Hirscher verso il ritiro? Il 4 settembre spiegherà tutto in una conferenza stampa

Dopo una serie infinita di voci ed illazioni, forse ci siamo. Il futuro di Marcel Hirscher sarà annunciato dallo stesso fuoriclasse dello sci alpino nel corso di una conferenza stampa indetta alle ore 20.15 di mercoledì 4 settembre. Per l’occasione l’otto volte vincitore della Coppa del Mondo di sci alpino ha scelto addirittura la televisione di stato austriaca per spiegare, con molta probabilità, che appenderà gli sci al chiodo e metterà la parola “fine” alla sua leggendaria carriera agonistica nel Circo Bianco.

L’annuncio sul suo futuro era originariamente previsto per il 6 agosto, ma lo stesso nativo di Annaberg im Lammertal aveva deciso di prendersi ancora del tempo per valutare senza fretta se proseguire, o meno. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, quindi, la decisione è stata finalmente presa e lo ha confermato anche il presidente della Federazione austriaca Peter Schröcksnadel. Dall’entourage di Hirscher, inoltre, i primi spifferi sono già ampiamente trapelati. “Marcel vuole ritirarsi da campione e numero uno indiscusso – le parole riportate dalla Gazzetta dello Sport – e non vuole rischiare di finire secondo, oppure terzo. Si sente esausto, non ha più le energie per raggiungere il suo massimo livello”.

Tutto, quindi, sembra portare verso l’addio all’attività agonistica per uno dei più grandi interpreti di tutti i tempi che, nella sua clamorosa carriera, ha totalizzato 3 medaglie olimpiche (due d’oro), 11 iridate (ben sette del metallo più pregiato) e, come detto, 8 Coppe del Mondo generali, più 6 di specialità tra gigante e slalom. Nel caso Hirscher decidesse davvero di salutare lo sci, per questo sport sarebbe un colpo durissimo e, ovviamente, anche per la nazionale austriaca, che perderebbe un faro con pochi eguali.