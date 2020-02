La Shiffrin salta anche Kranjska Gora, il ct: "Dobbiamo rispettare la privacy della famiglia"

Anche a Kranjska Gora, Mikaela Shiffrin non ci sarà. A confermarlo è stato il ct del Team USA, Magnus Andersson, che ha rilasciato una dichiarazione a nome del management sciatrice alpina statunitense. Ma sorge spontanea una domanda: la Shiffrin tornerà prima della conclusione di questa stagione?

" Come avete potuto notare, l’atleta dello US Ski Team e attuale leader della Coppa del Mondo generale e di slalom non è nella start list di domani. I nostri pensieri continuano a essere per Mikaela, Eileen e Taylor mentre affrontano l’incredibile perdita del padre e del marito Jeff Shiffrin. In questo momento non abbiamo informazioni da condividere a proposito di un ritorno in Europa o di un ritorno alle gare. Vi chiediamo di continuare a rispettare la privacy della famiglia "

Non ci sono ancora notizie, quindi, di un possibile ritorno in pista di Mikaela, che preferisce - ovviamente - stare insieme alla famiglia piuttosto che rientrare e cercare la quarta Coppa del Mondo consecutiva (in questo momento c’è Federica Brignone che sta rimontando in classifica). Si consolida l’ipotesi che la stagione della Shiffrin sia già finita...