Mikaela Shiffrin guida la prima manche, ma c’è equilibrio: Chiara Costazza è 10°

Nonostante una fitta nevicata, una pista che è andata a rovinarsi immediatamente, le luci dei riflettori, ed un pendio non propriamente selettivo, è sempre Mikaela Shiffrin a guardare tutte dall’alto in basso tra i pali stretti. Sulla pista intitolata a Hermann Maier, infatti, la statunitense ha chiuso al comando la prima manche dello slalom in notturna di Flachau, Austria, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019 ma, per una volta, non ha fatto il vuoto, dato che le prime cinque atlete sono raccolte in 64 centesimi.

Tutte confidavano nella pista di Flachau e nelle condizioni del meteo per mettere in difficoltà la dominatrice della stagione, ma tutto è stato vano. La nativa di Vail ha sciato in maniera divina, sempre centrale ed in spinta, nessuna sbavatura nei punti chiave e il tempo finale di 56.14, come sempre, è andato a premiarla. Alle sue spalle la svedese Anna Swenn-Larsson a 27 centesimi, dopo una prestazione continua, nella quale, addirittura, è andata a recuperare qualcosa a Shiffrin nel tratto finale. In terza posizione la slovacca Petra Vlhova che, nonostante una fastidiosa influenza, si è fermata a 31 centesimi dalla vetta.

Quarta posizione per la padrona di casa Katharina Liensberger a 54 centesimi, quinta per la svedese Frida Hansdotter a 64 centesimi, quindi dalla sesta posizione della elvetica Wendy Holdener i distacchi iniziano a farsi pesanti, valicando il secondo. Settima posizione per l’austriaca Bernadette Schild è a 1.20, ottava per la svizzera Michelle Gisin a 1.47, nona per la tedesca Christina Geiger a 1.66, mentre è decima la nostra Chiara Costazza. La classe 1984, ancora alle prese con i postumi della botta al ginocchio subita a Zagabria, perde subito otto decimi nel primo settore, per arrivare al traguardo a 2.19 da Shiffrin, dopo una prova sottotono.

Per i colori italiani si segnala che Irene Curtoni non ha preso parte alla gara per un problema di lombalgia. La seconda manche scatterà alle ore 20.45 e ci permetterà di capire se il dominio di Mikaela Shiffrin si estenderà anche a Flachau per uno strapotere che sta diventando letteralmente epocale.