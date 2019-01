Mikaela Shiffrin mette il turbo, Holdener e Vlhova già staccate dopo la 1^ manche

Non ci sono più aggettivi. Mikaela Shiffrin ha letteralmente dominato la prima manche dello slalom di Zagabria, superando le difficoltà in totale scioltezza e aumentando il suo vantaggio porta dopo porta in maniera inesorabile. La due volte vincitrice della Sfera di Cristallo ha lasciato tutte le avversarie a bocca aperta, rifilando distacchi abissali, e mettendo una serissima ipoteca sul successo finale, ben prima della seconda manche che scatterà alle ore 16.00. Dopo il “passo falso” del City Event di Oslo, la nativa di Vail ha voluto rimettere le cose al proprio posto, e ha dato una dimostrazione di superiorità veramente impressionante.

Video - Zagabria, Shiffrin mostruosa come al solito: Holdener e Vlhova già staccate dopo la 1^ manche 01:36

Mikaela Shiffrin ha completato la sua prova con il tempo di 59.70 sul non impossibile pendio di Zagabria, mettendo tutte le rivali ad oltre un secondo. La prima delle inseguitrici è, infatti, l’elvetica Wendy Holdener che, dopo una discesa interessante, si ritrova a 1.15 dalla dominatrice della Coppa del Mondo, mentre chiude il podio virtuale la slovacca Petra Vlhova, sempre nelle posizioni che contano, ma a 1.34.Quarta e quinta le due svedesi, Anna Swenn-Larsson e Frida Hansdotter, rispettivamente a 2.09 e 2.36. Fa davvero impressione pensare che già da questo livello della graduatoria i divari siano amplissimi, con la canadese Erin Mielzynski sesta a 2.37, quindi l’austriaca Katharina Liensberger settima a 2.55.

Si piazza in ottava posizione la nostra Chiara Costazza a 3.03, nonostante una condizione non ottimale. Nel corso del riscaldamento di stamattina, infatti, la classe 1984 ha inforcato una porta prendendo una botta al ginocchio sinistro. Le è stato somministrato un antinfiammatorio che le ha permesso comunque di affrontare l’impegno. Completano la top ten la svizzera Michelle Gisin a 3.04 e l’austriaca Katharina Truppe a 3.05. 13esima posizione per Irene Curtoni a 3.27 che, ad ogni modo, mantiene speranze di risalita in vista della seconda manche.

