Mikaela Shiffrin, niente Val d'Isère: "Buon Natale e ci vediamo a Lienz"

Niente gara a Val d’Isère (Francia) per la campionessa americana di sci alpino Mikaela Shiffrin. L’asso statunitense, leader della classifica generale, ha annunciato su twitter che non prenderà parte alle due gare in programma sulle nevi transalpine: la prova di discesa del 21 dicembre e quella della combinata prevista il giorno successivo. Una decisione che stupisce fino ad un certo punto, visto che in altre occasioni non ha gareggiato su questo pendio, dal momento che lo storico vede come unica gara disputata quella del 2013 (gigante concluso in ottava posizione). Ritroveremo quindi la classe ’95 degli States sulle nevi di Lienz (Austria) per il gigante del 28 dicembre e lo slalom del 29 dicembre, dove conta di mettere fieno in cascina in chiave vittoria finale.

Proveranno ad approfittarne le sue rivali, Federica Brignone in primis in combinata, anche se le previsioni meteorologiche non promettono nulla di buono e dunque il programma potrebbe anche subire dei cambiamenti importanti. Non resta che attendere.

" Wellllll I wanted to try for @valdisere. I was pretty excited, really-and it would have been the first time that I made that schedule work…but I have to get some work done now, so Merry Christmas and see you in Lienz! Wishing my teammates the best of luck in Val d’Isere. — Mikaela Shiffrin (@MikaelaShiffrin) December 19, 2019 "

