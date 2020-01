Mikaela Shiffrin non sarà al via della discesa ad Altenmarkt

Mikaela Shiffrin , leader della classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino femminile, opera bene non solo sulle nevi, ma anche in termini di programmazione. Il successo della quarta Sfera di Cristallo (generale) è l’obiettivo principale e la 24enne statunitense, giunta a quota 64 vittorie e 92 podi in CdM, sceglie in maniera attenta che cosa fare e che cosa no.

Dopo aver deciso di non prendere parte al weekend a Val d’Isere (Francia), in maniera lungimirante se si guarda poi ai rinvii per le avverse condizioni atmosferiche, la sciatrice nativa di Vail ha deciso di non partecipare alla discesa libera austriaca di Altenmark – Zauchensee, prevista sabato alle ore 11. Shiffrin non è nella startlist e dunque non la vedremo nella prova veloce. Discorso diverso per la combinata, in programma nel giorno successivo, che potrebbe invece vederla al cancelletto di partenza.

Shiffrin, dunque, ha un obiettivo: arrivare alla fase finale della CdM già con il risultato in tasca, centellinando le sue energie e dando libero sfogo alle sue eccezionali qualità soprattutto nelle prove tecniche (slalom e gigante). Discorso diverso per le avversarie, la slovacca Petra Vlhova e Federica Brignone in primis, che qualche jolly in più se lo dovranno giocare, avendo meno frecce a disposizione.

