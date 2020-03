Mikaela Shiffrin ritorna ad Are? Tra due settimane il possibile duello con Federica Brignone

La Coppa del Mondo femminile di sci alpino potrebbe riabbracciare tra due settimane la sua regina. Ci sono, infatti, delle significative possibilità di un ritorno sulle piste di Mikaela Shiffrin ad Are. La campionessa americana non gareggia da fine gennaio (superG vinto a Bansko), saltando oltre un mese di gare per la tragica scomparsa del padre avvenuta qualche giorno dopo il fine settimana in Bulgaria.

Una tragedia che ha sconvolto ovviamente Mikaela e tutta la sua famiglia. Giustamente lo sport e la lotta per la Coppa del Mondo sono passate in secondo piano, con tutto lo staff di Shiffrin che non ha mai specificato una data precisa per il ritorno alle gare dell’americana. Le ultime notizie riportano di un possibile ritorno proprio in Svezia, ma non c’è nessuna ufficialità ed un’eventuale cancellazione delle Finali di Cortina potrebbe anche spingere Mikaela a rimandare il rientro alla prossima stagione.

A livello sportivo il ritorno di Shiffrin sicuramente renderebbe spettacolare questo finale di stagione. La nativa di Vail ha subito il sorpasso di Federica Brignone in testa alla classifica generale di Coppa del Mondo, ma il fine settimana di Are è nettamente a favore dell’americana, che potrebbe anche vestire nuovamente il pettorale rosso. Shiffrin deve recuperare 153 punti all’azzurra, ma ad Are ci saranno uno slalom parallelo ed uno slalom speciale, gare certamente a favore della statunitense.

Shiffrin dovrebbe essersi allenata negli Stati Uniti, dove è stata raggiunta dagli uomini di fiducia del suo staff. Tra qualche giorno, anche se più probabilmente solo all’inizio della prossima settimana, si saprà qualcosa in più sul suo ritorno. Brignone, Vlhova e tutta la Coppa del Mondo femminile restano in attesa.

