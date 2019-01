Mikaela Shiffrin senza rivali anche a Zagabria: sul podio Vlhova e Holdener, Costazza chiude nona

Mikaela Shiffrin è di nuovo la “Regina della neve” dello “Snow Queen Trophy” di Zagabria. La 23enne statunitense domina per la quarta volta lo slalom sulla pista croata grazie ad una dimostrazione di superiorità davvero eclatante, con una prima manche ai limiti della perfezione, ed una seconda nella quale non ha voluto correre troppi rischi, facendo comunque scorrere gli sci come nessun’altra è in grado di fare. La due volte vincitrice della Coppa del Mondo chiude con il tempo complessivo di 2:01.09 e va, quindi, a centrare il nono successo di questa splendida annata. La nativa del Colorado, infatti, ha già raggiunto la vittoria numero 52 in carriera, 37 in slalom, per un totale di 73 podi in Coppa del Mondo. In classifica generale, poi, il suo margine parla ormai di 500 punti sulle più immediate inseguitrici e la Sfera di Cristallo è già praticamente cosa fatta.

Video - Shiffrin da paura! L'americana domina anche lo slalom di Zagabria 01:17

La seconda manche è tracciata in maniera più varia e complicata per le atlete rispetto alla prima, su un fondo decisamente ghiacciato. Se ne giova Petra Vlhova che passa dalla terza alla seconda posizione a 1.25 dalla vetta, conquistando il 20esimo podio in Coppa del Mondo, il quinto in altrettante gare in questa annata. Terza piazza, invece, per l’elvetica Wendy Holdener a 1.75, che festeggia il 19esimo podio in slalom, senza però avere mai centrato una vittoria. Quarta posizione per la svedese Frida Hansdotter a 2.97, quinta per Christina Geiger, che risale sei gradini grazie al terzo tempo nella seconda manche. La tedesca non entrava nelle prime cinque in classifica addirittura dalla gara di Lienz nel 2011.

Completano la top ten la svedese Anna Swenn-Larsson sesta a 3.65, quindi la svizzera Michelle Gisin settima a 4.02, davanti all’austriaca Bernadette Schild ottava a 4.29 e alla nostra Chiara Costazza nona a 4.42. La classe 1984 compie un brutto errore in concomitanza del dosso che anticipa il secondo muro e lascia sulla neve oltre mezzo secondo. Da quel momento stringe i denti e arriva al traguardo senza fare altri danni, pagando anche una botta al ginocchio sinistro rimediata nel riscaldamento. Decima posizione, infine, per l’austriaca Katharina Truppe a 4.59. Chiude in 14esima posizione Irene Curtoni che perde moltissimo tempo nella seconda discesa collezionando diversi errori, mentre è ottima 17esima la giovane Lara Della Mea che, grazie ad una seconda prova all’attacco, recupera ben 9 posizioni e si conferma un astro nascente per i nostri colori tra i pali stretti.

