Mikaela Shiffrin, una canzone per l'Italia: "Dedicata a quelli che si sacrificano per gli altri"

Non abbiamo fatto in tempo a vederla per il week end di Cortina, poi cancellato, non abbiamo fatto in tempo a vederla ad Are, cancellate anche le gare in Svezia, ma siamo tornati ad apprezzare il sorriso di Mikaela Shiffrin che, dopo il periodo di pausa forzato causa la morte del padre, ha fatto i complimenti a Federica Brignone per la Sfera di Cristallo generale conquistata qualche giorno fa.

Ora l'emergenza coronavirus e la sciatrice americana, legatissima all'Italia, ha voluto far sentire la propria vicinanza a tutti. In primis a Barilla, suo sponsor, che in questi giorni duri vede comunque i suoi dipendenti lavorare per garantire i servizi primari a tutti. Ecco che la Shiffrin, tramite una canzone che ha scritto e musicato lei stessa, saluta i dipendenti di Barilla e tutti quei lavoratori che in questi giorni sono sul campo per garantire un minimo di 'regolarità'.

" Ho scritto una canzone, ispirata ai lavoratori della Barilla (la mia famiglia) e a tutti i lavoratori del servizio alimentare che continuano a produrre il cibo di cui si ha bisogno. Ma è un messaggio per tutti coloro che mettono le esigenze del pubblico davanti alle proprie. [Mikaela Shiffrin] "

Ecco la dedica della Shiffrin che non si dimentica dell'Italia.