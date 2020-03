Monica Zanoner è medaglia di bronzo in discesa ai Mondiali juniores

Prima gara e subito prima medaglia per l’Italia ai Mondiali Juniores di sci alpino in corso di svolgimento a Narvik (Norvegia). A salire sul terzo gradino del podio in discesa libera è stata Monica Zanoner, che conquista un fantastico bronzo iridato. L’oro è andato all’austriaca Magdalena Egger, che si è imposta per soli nove centesimi sulla connazionale Lisa Grill.

Come detto terzo posto per Monica Zanoner, che ha accusato un ritardo di 66 centesimi dalla vetta. Quarta posizione per la norvegese Inni Holm Wembstad (+0.77), che ha preceduto la svedese Ida Dannewitz (+0.85) e la svizzera Janine Schmitt (+0.92). Quindicesimo posto per Giulia Albano, staccata di 1.54 dalla vincitrice. Venticinquesima Sara Allemand (+2.35), mentre Ilaria Ghisalberti ha chiuso al trentaquattresimo posto (+4.74). Più tardi si correrà anche la gara maschile, dove le speranze azzurre sono rivolte tutte su Giovanni Franzoni.

