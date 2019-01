Mowinckel è la più veloce nella prima prova della discesa di Cortina d'Ampezzo

La norvegese Ragnhild Mowinckel ha fatto segnare il miglior tempo nella prima prova della discesa di Cortina, valevole per la Coppa del Mondo 2019. La 26enne nata a Molde ha completato la sua prova sulla Olimpia delle Tofane con il tempo di 1:37.70, staccando l’austriaca Tamara Tippler di 6 centesimi e la francese Romane Miradoli di 39.

Quarto tempo per l’austriaca Ramona Siebenhofer a 40 centesimi, quinto per la tedesca Kira Weidle a 43, sesto per l’austriaca Nicole Schmidhofer a 51, settimo per la svizzera Corinne Suter a 62, ottavo per la tedesca Viktoria Rebensburg a 69, nono per la slovena Ilka Stuhec a 73, mentre è decima la rientrante Lindsey Vonn, a 76 centesimi.

11esima la rappresentante del Liechtenstein, Tina Weirather, a 80, mentre è 12esima la svizzera Jasmine Flury a 94. 13esima, e prima delle italiane, Nadia Fanchini, a 1.05, 20esima Francesca Marsaglia a 1.62. Federica Brignone ha concluso a 1.87, attorno alla 23esima posizione, mentre Elena Curtoni ha accusato 2.85, Anna Hofer 3.03 e Nicol Delago 3.04.

Alle ore 12.30 è in programma la seconda prova di discesa, mentre da domani si inizierà a fare sul serio sulla Olimpia delle Tofane, con due discese e un supergigante da vivere uno dopo l’altro.

