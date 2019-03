Grazie ad una prova superlativa Nadia Fanchini si è laureata campionessa italiana di discesa libera, nel corso dei Campionati Assoluti che si stanno disputando a Falcade/Passo San Pellegrino. La sciatrice nata a Lovere, infatti, ha dominato la scena, chiudendo con il tempo di 1:14.47, rifilando oltre un secondo a tutte le rivali e dimostrando di avere completato la gara perfetta. Al secondo posto troviamo Nicol Delago, ma con un distacco di ben 1.05 secondi, mentre è solamente terza Sofia Goggia che, dopo aver fissato il miglior tempo nella prova di ieri, oggi si è fermata a 1.14 da Fanchini. Per la campionessa olimpica, dunque, prosegue il digiuno nei Campionati italiani in questa disciplina.

Distacchi maggiormente ravvicinati per le atlete che hanno completato la top ten. Quarta posizione per Elena Curtoni a 1.17, quinta per Nadia Delago a 1.42, sesta per Anna Hofer a 1.44, settima per Francesca Marsaglia che, a sua volta, non si ripete dopo la prova di ieri, e non va oltre un distacco di 1.47. Ottava al traguardo Marta Bassino a 1.54, none a pari merito Monica Zanoner e Sofia Pizzato a 1.57, mentre in 11esima troviamo Jole Galli e Carlotta Da Canal a 1.74.

Le prime cinque

1-Nadia Fanchini 1:14.47

2-Nicol Delago +1.05

3-Sofia Goggia +1.14

4-Elena Curtoni +1.17

5-Nadia Delago +1.42