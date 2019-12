Operato Marco Odermatt: potrebbe tornare già a fine febbraio

Le previsioni più pessimistiche che parlavano di stagione finita sono state fortunatamente scongiurate: è risultato meno grave di quanto si pensasse l’infortunio occorso allo sciatore elvetico classe 1997 Marco Odermatt ieri nello slalom gigante maschile valido per la Coppa del Mondo di sci alpino.

Secondo quanto scritto da neveitalia.it lo svizzero ha subito la rottura del menisco esterno del ginocchio destro ed è già stato operato oggi a Zurigo, dovendo ora restare fermo per un mese. L’elvetico punterebbe a rientrare in gara già a fine febbraio e domani lascerà il nosocomio per iniziare la riabilitazione.

Queste le parole del medico di Swiss-Ski, Walter Frey: “Con il suo fisico e il gran carattere che si ritrova, Marco potrà fare un recupero ottimale e il più veloce possibile“.

