Paura per Sofia Goggia: incidente stradale a Sestriere, per fortuna l'azzurra è incolume

La FISI fa sapere che l’azzurra dello sci alpino Sofia Goggia, mentre era alla guida della sua vettura a Sestriere, per evitare di tamponare l’automobile che la precedeva dopo una brusca frenata, è finita fuori strada. Per fortuna l’atleta della Nazionale italiana non ha riportato conseguenze fisiche.

La sciatrice, agli ultimi Mondiali oro nella discesa libera ed argento nel supergigante, presenzierà dunque agli eventi previsti a Roma con le Fiamme Gialle e a Bolzano, dove giovedì prossimo alle ore 14.30 prenderà parte ai FISI Awards, iniziativa promossa dalla stessa Federazione.

