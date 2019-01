Mikaela Shiffrin fa il vuoto nella prima manche sull’Erta: inseguono Bassino (4a) e Brignone (6a)

Un’aliena a Kronplatz! Nella prima manche del gigante di Plan de Corones Mikaela Shiffrin certifica il suo dominio sull’intera Coppa del Mondo con una prova che rasenta davvero la perfezione. Una manche straordinaria dell’americana, che non ha minimamente sofferto le difficoltà del muro della pista Erta, pennellando traiettorie sublimi e chiudendo con il suo solito magico finale. La pausa dopo la sconfitta nello slalom di Flachau è dunque servita alla nativa di Vail, che ha preparato nei minimi dettagli questo appuntamento italiano.

Un gigante che Shiffrin ha già praticamente vinto, salvo incredibili capovolgimenti nella seconda. Infatti al secondo posto ad 1.39 dalla vetta si è classificata la francese Tessa Worley, che può definirsi la “prima delle umane”. Una buona prova quella della transalpina, che non ha comunque potuto nulla contro il capolavoro di Shiffrin. Terza piazza attualmente occupata da Petra Vlhova (+1.42), con la slovacca che si conferma sempre più competitiva in questa specialità.

La lotta per il podio è comunque apertissima e la prima avversaria di Worley e Vlhova è Marta Bassino. In quel di Kronplatz si è finalmente rivista la vera sciata della piemontese, che ben si è trovata sul tracciato italiano, sciando molto bene sul muro e chiudendo alla fine a 1.47 da Shiffrin, quindi a soli cinque centesimi dal terzo posto.

Quinta posizione per la norvegese Ragnhild Mowinckel (+1.50), mentre è solo sesta Federica Brignone a 1.61. La valdostana è apparsa al traguardo molto contrariata della sua prova, visto che non è riuscita a sfruttare il pettorale numero uno. Qualche sbavatura di troppo sul muro, qualche ritardo di linea e meno velocità rispetto alle rivali nella parte finale. Un’altra delle scontente è sicuramente Viktoria Rebensburg, settima a 1.70 dalla vetta della classifica. Sia Brignone che Rebensburg sono comunque ampiamente in corsa per il podio.

A completare le prime dieci posizioni ci sono l’austriaca Ricarda Haaser (+2.00), la slovena Meta Hrovat (+2.11) e la svedese Sara Hector (+2.33). Buona prova di Francesca Marsaglia, che con il pettorale numero 27 si inserisce a ridosso delle prime dieci a 2.56 da Shiffrin.