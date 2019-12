Primo podio in carriera per Francesca Marsaglia: è 3a a Lake Louise dietro a Schmidhofer e Shiffrin

Nicole Schmidhofer cala il tris a Lake Louise. Terza vittoria in carriera per l’austriaca, che vince la seconda discesa sulla pista canadese. Splendida la prova della vincitrice della scorsa coppa di specialità, che ha chiuso con il tempo di 1’49”92, trovando le linee perfette soprattutto nella parte finale di puro scorrimento. Secondo posto per Mikaela Shiffrin, che ha assaporato la vittoria fino al penultimo intermedio. L’americana ha commesso qualche errore di traiettoria nel finale, chiudendo con 13 centesimi di ritardo.

Fa festa anche l’Italia, perchè al terzo posto si classifica una strepitosa Francesca Marsaglia. L’azzurra conquista il suo primo podio della carriera in Coppa del Mondo, concludendo in terza posizione a 43 centesimi dalla vincitrice. Eccezionale la prestazione di Marsaglia soprattutto nella parte finale, con la nativa di Roma che è riuscita a restare sui tempi di Schmidhofer.

Sfiora un incredibile secondo podio consecutivo la ceca Ester Ledecka, vincitrice ieri, che resta dietro a Marsaglia di soli due centesimi. Quinta posizione per Corinne Suter (seconda nella prima discesa), che paga 56 centesimi di ritardo dalla vetta. Ottimo sesto posto per la tedesca Kira Weidle (+0.61), mentre completano la Top-10 la francese Romane Miradoli (+0.70), l’austriaca Tamara Tippler (+0.78), la tedesca Viktoria Rebensburg (+0.83) e l’americana Alice McKennis (+0.95).

Fuori dalle prime dieci Sofia Goggia, che chiude ad oltre un secondo dalla vincitrice (+1.32). Troppi errori nella parte centrale ed in quella finale per la bergamasca, eccessivamente aggressiva nel cercare la linea stretta. Più lontane Elena Curtoni (+1.80) e Nadia Delago (+3.19). Uscita purtroppo Nicol Delago dopo un ottimo primo intermedio. Qualche preoccupazione per un possibile problema muscolare per la gardenese.