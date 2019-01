Razzoli punta a Zagabria, 10 anni dopo il primo podio: "Spero in una grande gara"

La vigilia dello slalom speciale di Zagabria, valido per l’edizione 2018-2019 della Coppa del Mondo di sci alpino, è carica di ricordi per Giuliano Razzoli e Manfred Moelgg. L’uno conquistò proprio in Croazia, nel 2009, il primo podio in Coppa del Mondo, per poi regalarsi la prima vittoria l’anno dopo. L’altro, invece, è arrivato primo appena due anni fa.

Razzoli: "Felice di essere qui, spero in una grande gara"

" Sono veramente felice di essere di nuovo qui, una pista che mi ha regalato tanto in passato, il primo podio, la prima vittoria. E poi sono felice più che altro di arrivarci dopo Campiglio, dove c’è stato un bel rientro tra i migliori, e quindi con la consapevolezza e la possibilità di fare un buon risultato. Chiaramente non sarà facile, partirò ancora indietro, però sono all’inizio della risalita e questa pista che amo molto potrà sicuramente aiutarmi a fare un altro buon risultato e a mettere un altro tassello a questo percorso di rientro complicato ma stimolante. Sono proprio felice di essere qui e spero che sarà una grande gara "

Moelgg: "Ho buone sensazioni, la velocità c'è"

Cerca di emanare ottimismo anche Moelgg, che a 36 anni è ormai uno dei veterani della Coppa.

" Le sensazioni sono buone, è sempre bello tornare nel posto dove hai vinto. Sto bene, mi sono allenato bene, ho fatto una piccola pausa all’inizio dell’anno nuovo e sono pronto per questo grande mese di slalom. La pista mi sembra bella e ghiacciata, l’anno scorso avevano buttato il sale, queste sono condizioni che vengono più incontro a noi. Dobbiamo andar forte adesso, il piede sta andando, vuol dire che la velocità c’è, non c’è da pensare più di tanto "

Sia Razzoli che Moelgg arrivano molto carichi all’appuntamento, in considerazione delle ottime prestazioni fatte registrare a Madonna di Campiglio, in cui l’emiliano campione olimpico di Vancouver 2010 ha chiuso al quinto posto e l’altoatesino al sesto.

