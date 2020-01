Kristoffersen sbaglia, rimonta e vince lo slalom di Schladming: 5° Maurberger e 6° Vinatzer

Lo slalom di Schladming passerà alla storia sotto molti punti di vista. Sia perché è successo letteralmente di tutto, sia perché lo ha vinto il norvegese Henrik Kristoffersen che, quindi, si lancia in maniera prepotente in classifica generale con 841 punti contro i 722 di Alexis Pinturault e i 700 di Aleksander Aamodt Kilde.

Cronaca

La cornice di pubblico è, come sempre, strepitosa, con decine di migliaia di spettatori che confidavano nel successo di Marco Schwarz, leader dopo la prima discesa, ma il pubblico bianco-rosso si è ammutolito dopo pochi istanti, dato che il beniamino di casa è uscito subito di scena, perdendo una grandissima chance.

Henrik Kristoffersen quindi cala il poker a Schladming, con la ventunesima vittoria complessiva in carriera e la diciassettesima tra i pali stretti. Lo scandinavo scende a tutta, rischiando l’inverosimile. A metà gara sbaglia completamento l’ingresso di una porta, viene sbalzato e quasi cade in avanti, ma si riprende e riparte fino a tagliare il traguardo in 50.82, per un crono complessivo di 1:42.37. La caduta di Schwarz gli regala 100 punti di platino per la sua rincorsa al titolo, ma alle sue calcagna rimane il francese Alexis Pinturault a 34 centesimi, finalmente efficace anche tra i pali stretti. Completa il podio lo svizzero Daniel Yule a 83 centesimi, al termine di una seconda manche nella quale non è stato in grado di graffiare come suo solito. Si ferma in quarta posizione, ma costruisce una rimonta epocale, Clément Noel. Il francese approfitta del 30° posto della prima manche e quindi di essere il primo al cancelletto di partenza di questa seconda discesa. Il classe ‘97 può scendere su una pista immacolata, e la differenza è notevole, tanto da fissare con facilità il miglior tempo di manche, che lo issa ai piedi del podio a 99 centesimi, con ben ventisei posizioni recuperate con una prova, va detto, non del tutto impeccabile.

Quinta e sesta brillante posizione quindi per gli azzurri Simon Maurberger e Alex Vinatzer. Il primo piazza il miglior risultato in Coppa del Mondo, dopo il 10° posto ottenuto a Zagabria ad inizio anno, e si classifica a 1.07 dalla vetta (ed a a soli 24 centesimi dal podio) grazie ad una straordinaria rimonta nella seconda metà di gara di ben nove posizioni, quindi Alex Vinatzer è sesto a 1.12 dopo una discesa che, suo malgrado, passerà alla storia.

Video - Alex Vinatzer pensa di esser primo... Ma il tempo viene preso sulla "signorina in costume" 02:18

L’altoatesino, infatti, va a chiudere la sua fatica in spinta ma, proprio in concomitanza con il suo arrivo, si materializza sulla pista una ragazza in abiti succinti (Kinsey Wolanski, la stessa che invase il campo durante la finale di Champions Liverpool-Tottenham) che invade il tracciato portando con sé un cartello (con la scritta “Rip Kobe”, omaggio al compianto Bryant) e facendo scattare la fotocellula pochi istanti prima del suo passaggio. Dopo una revisione viene conteggiato nuovamente il suo tempo finale, con una differenza di circa sei decimi. Una scena davvero da cancellare per la storia della Coppa del Mondo.

Completano la top 10 lo svedese Kristoffer Jakobsen, settimo a 1.20, quindi ottavo il britannico Dave Ryding a 1.23 davanti al norvegese Sebastian Foss Solevaag nono a 1.36 a pari merito con lo svizzero Ramon Zenhaeusern. Conclude 20° il nostro Tommaso Sala, che risale quattro gradini nella seconda manche e chiude a 2.04, mentre Stefano Gross, 10° dopo la prima metà di gara, si inclina troppo e scivola dopo poche porte, gettando alle ortiche una buona chance per mettere a segno un buon risultato dopo alcune gare sfortunate.