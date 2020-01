Vinatzer, il giorno dopo ringrazia Kinsey Wolanski: "Mi sono divertito e mi ha fatto un favore"

Uno slalom da tramandare ai posteri. Impossibile che non sia così per Alex Vinatzer quello di Schlamding, chiuso al sesto posto ma che sarà tramandato ai posteri per l’incredibile invasione di Kinsey Wolanski, già celebre al grande pubblico per l’improvvisata in costume nella finale di Champions League tra Liverpool e Tottenham. Vinatzer nonostante la beffarda illusione al traguardo, è apparso divertito dalla comparsata e ha deciso di scattarsi un selfie con la 23enne modella russa fidanzata con il 27enne youtuber Vitaly Zdorovetskiy.

Dopo la gara le ho chiesto una foto, l’ho ringraziata e le ho detto che mi sono divertito. E’ stata brava anche nei tempi, è successo a me che ero sesto, e non al primo.

" Ci mancherebbe, mi ha fatto un favore. Ho controllato: ha 3 milioni e mezzo di follower. Io non sono fidanzato, però lei sì. Se provo rancore verso di lei? Ci mancherebbe, mi ha fatto un favore. Ho controllato: ha 3 milioni e mezzo di follower. Io non sono fidanzato, però lei sì... [Alex Vinatzer, @Gazzetta dello Sport 29/01/2020] "