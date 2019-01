Sci alpino, i convocati dell'Italia per Adelboden: novità Giulio Zuccarini in gigante

Sono stati comunicati nella tarda mattinata odierna gli atleti convocati dallo staff tecnico italiano per il doppio impegno in programma nel fine settimana ad Adelboden (Svizzera) per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino.

Sabato 12 gennaio andrà in scena il gigante con otto azzurri ai blocchi di partenza. Si attendono segnali di crescita da Luca De Aliprandini, Manfred Moelgg e Riccardo Tonetti, ma saranno al via anche Andrea Ballerin, Giovanni Borsotti, Giulio Bosca e Simon Maurberger. La grande novità è però Giulio Zuccarini, 21enne tesserato per le Fiamme Oro Moena, che in stagione ha preso parte a sei gare di Coppa Europa, ottenendo come miglior piazzamento un undicesimo posto sulla pista svedese di Funesdalen.

Domenica 13 gennaio toccherà invece agli slalomisti. Anche tra i pali stretti saranno otto gli azzurri in gara. Diversi gli atleti che possono ambire ad ottenere un buon risultato: Manfred Moelgg e Stefano Gros restano i più quotati, ma Alex Vinatzer e Giuliano Razzoli hanno fatto vedere ottime cose negli appuntamenti. Torna anche Simon Maurberger, reduce da due successi consecutivi in Coppa Europa a Val Cenis. A completare il gruppo Riccardo Tonetti, Fabian Bacher e Hans Vaccari.

