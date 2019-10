La Coppa del Mondo di sci alpino 2019/2020 è pronta per aprire il proprio sipario. Come consuetudine si inizierà con i giganti sul ghiacciaio austriaco di Sölden, sul quale ormai da tempo prende sempre il via l’annata. Come si è comportata l’Italia sulla pista denominata Rettenbach? Le soddisfazioni non sono state molte, e tutte in campo femminile, con Denise Karbon nel 2007 e Federica Brignone nel 2015. Andiamo a ripercorrere con la memoria tutti i migliori risultati degli azzurri sulla montagna Wildspitze. Iniziamo con l’ultima edizione in ordine di tempo. Un anno fa non si disputò il gigante maschile (come nel 2017) per le intemperie del meteo, mentre tra le donne successo della francese Tessa Worley su Federica Brignone e Mikaela Shiffrin. Nell’edizione precedente, invece, terzo posto per Manuela Moelgg preceduta dalla tedesca Viktoria Rebensburg e la solita Tessa Worley. Terzo posto anche il 22 ottobre 2016 per una nostra portacolori. Marta Bassino, infatti, chiuse il podio capeggiato dalla svizzera Lara Gut, quindi seconda Mikaela Shiffrin. Il 24 ottobre 2015 splendido successo di Federica Brignone che regolò la solita Shiffrin e la rappresentante del Liechtenstein, Tina Weirather.

Per trovare un italiano sul podio a Soelden bisogna tornare fino al 28 ottobre 2012 con Manfred Moelgg secondo alle spalle dell’americano Ted Ligety, mentre chiuse terzo Marcel Hirscher. Ancora un podio per Manuela Moelgg, invece, il 23 ottobre 2010 preceduta dalle due tedesche Viktoria Rebensburg e Kathrin Holzl. Stessa posizione anche per Denise Karbon il 24 ottobre 2009, preceduta dalla finlandese Tania Poutiainen, mentre chiuse seconda la austriaca Kathrin Zettel. Per Denise Karbon il grande risultato fu il successo del 27 ottobre 2007 in una gara nella quale chiuse davanti alla statunitense Julia Mancuso e alla stessa Kathrin Zettel. Nell’edizione del 26 ottobre 2004 ritroviamo un azzurro sul podio. Trattasi di Massimiliano Blardone, secondo alle spalle di Bode Miller, mentre chiuse al terzo posto il finlandese Kalle Palander. In precedenza bisogna tornare addirittura al 24 ottobre 1998 per ritrovare una italiana sugli scudi sul ghiacciaio del Rettenbach, La grande Deborah Compagnoni, terza alle spalle della norvegese Andrine Flemmen e l’austriaca Alexandra Meissnitzer, mentre due anni prima, il 26 ottobre 1996, la fuoriclasse valtellinese fu seconda alle spalle della tedesca Katja Seizinger, mentre terza si classificò la sua connazionale Hilde Gerg.

In totale, quindi, l’Italia ha totalizzato 11 podi a Sölden. Nettamente meglio il settore femminile, con 9 podi, contro i soli due degli uomini.

