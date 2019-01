Sci alpino, la FIS dà l'ok per le gare ad Adelboden: confermati gigante e slalom

Il sopralluogo della FIS ha dato esito positivo: le gare della Coppa del Mondo maschile di sci alpino previste per sabato 12 (slalom gigante) e domenica 13 (slalom speciale) ad Adelboden si disputeranno regolarmente. Entrambe le prove tecniche hanno in programma le due manche allo stesso orario: prima discesa alle ore 10.30, seconda alle 13.30.

Dopo la gara di Capodanno ad Oslo e il prossimo fine settimana a Zagabria, la località svizzera ospiterà la terza tappa del Circo Bianco di questo 2019. Adelboden è una pista che porta bene all’Italia, capace di vincere sulle nevi elvetiche in ben nove circostanze, ultimo a riuscirci Stefano Gross nel 2015.

In tutto sono 25 i podi azzurri, con nove secondi posti e sette terzi, sulla pista che vede gare di Coppa del Mondo sin dal 1967, anno di nascita della Coppa stessa, e da allora soltanto in quattro occasioni non si è gareggiato ad Adelboden. Chissà che nel 2019 non arrivi la decima affermazione italiana.

