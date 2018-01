Sci alpino, Lindsey Vonn torna in pista! Allenamenti al San Pellegrino con l’Italia maschile di

La Coppa del Mondo 2018 di sci alpino non sta riservando molto spazio alle discipline veloci per quanto riguarda le ragazze che così devono mantenersi in forma attraverso gli allenamenti. Tra loro anche la grande stella Lindsey Vonn che, nonostante i problemi fisici, ha deciso di rimettersi prontamente in pista per arrivare nel miglior modo possibile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018.

La statunitense sarà in azione sul Passo San Pellegrino da domani fino al 7 gennaio. Quattro giornate di training per la Campionessa indiscussa che affiancherà la Nazionale Italiana maschile (Innerhofer, Paris, Fill, Hell). In Trentino la neve non manca e le piste possono permettere al fenomeno di ritrovare il feeling migliore con il proprio fisico esaltando le sue doti tecniche e di velocità.

Le italiane, invece, scieranno in Val di Fassa fino al 7 gennaio: Elena Fanchini, Nadia Fanchini, Johanna Schnarf e Verena Stuffer preparano i prossimi appuntamenti di Coppa del Mondo.