Sci Alpino: Manfred Moelgg oggi pomeriggio operato al crociato del ginocchio destro

Dopo un consulto tra la commissione medica della Fisi (Federazione italiana sport invernali) ed il dottore che aveva già operato lo slalomista Manfred Moelgg al tendine d’Achille alcuni anni fa, si è optato per l’intervento a Bressanone (Bolzano) dell'azzurro 37enne a cui è stata accertata la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio di destro. L'azzurro sarà operato oggi pomeriggio come si legge in una nota sul sito ufficiale della Fisi.