Sci alpino, nuovo grave infortunio per Anna Veith: rottura del crociato per l’austriaca

Anna Veith-Fenninger si è gravemente infortunata come riporta la Federazione Austriaca: la vincitrice della Coppa del Mondo 2014 e 2015 di sci alpino alpino si è procurata una rottura del legamento crociato del ginocchio e deve così interrompere la stagione. La 29enne è incappata nell’ennesimo crac al ginocchio, uno nuovo stop attende la fortissima austriaca che più volte è stata fermata da problemi fisici, anche se è sempre tornata ai massimi livelli come testimonia l’argento conquistato in SuperG alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018.

