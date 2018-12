Sci, Innerhofer: "È stata guerra con una pista difficile, ma il feeling è buono"

Bormio, 26 dic. (LaPresse) - "La pista è veramente dura, sbatte. E' stata una guerra. Purtroppo non sono riuscito a fare tutte le porte, ma era solo una prova. Il feeling è buono, ma serve un'altra prova per mettere a punto le linee migliori". E' il commento di Christof Innerhofer dopo la prima prova cronometrata della discesa di Bormio: l'azzurro ha realizzato il miglior tempo.

"La neve è bella ghiacciata, forse un po' difficile. Il fondo sbatte moltissimo", l'analisi di Dominik Paris. "Ho provato a tirarla, ho perso un paio di volte la linea. E' la prima volta in stagione che c'è una neve così veloce. Finora, in America e in Val Gardena, la neve era molto aggressiva e non lasciava correre. Bisogna prendere un po' di confidenza ancora con la pista", ha aggiunto.