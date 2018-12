Brignone: "Miglior risultato di sempre", Curtoni "Tutte brave"

L’Italia si è ben distinta nello slalom femminile di Semmering, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Le azzurre sono riuscite a difendersi nel miglior modo possibile sulle nevi austriache: Irene Curtoni ha conquistato un ottimo settimo posto, Federica Brignone ha concluso in 12^ posizione, la giovane Lara Della Mea si è qualificata alla seconda manche col pettorale 40 e ha ottenuto un positivo 16° posto, stesso piazzamento di Chiara Costazza che invece non può ritenersi soddisfatta. Di seguito le dichiarazioni che le azzurre hanno rilasciate ai microfoni della Fisi:

FEDERICA BRIGNONE: “Mi sono difesa bene, era uno slalom difficile perché la prima manche era veramente complicata, sono soddisfatta. Questo è il mio miglior risultato di sempre in slalom, siamo in quattro nelle sedici e ci voleva in questa disciplina. Anche qui si sta muovendo qualcosa“.

IRENE CURTONI: “È stata una gara solida, ho sciato bene. Era difficile anche la seconda manche perché la pista era abbastanza rovinata e sono stata costretta a controllare un po’. Siamo state tutte brave oggi, abbiamo dato una buona risposta“.

CHIARA COSTAZZA: “Non sono per niente contenta, ho sciato male. In questo modo si prendono distacchi pesanti, fatico a trasferire in gara ciò che faccio in allenamento“.

LARA DELLA MEA: “Dopo il gigante ero arrabbiata perché sul piano iniziale ho commesso un errore grave che è costato tanto. Oggi sono riuscita a sopravvivere nella prima manche, nella seconda ero un po’ emozionata perché si trattava della mia prima qualificazione ma ho pensato solamente a dare il meglio di me stessa. Ho una grande carica dopo questo risultato, adesso gareggerò anche a Zagabria e Flachau, voglio dare continuità“.