Shiffrin domina e infrange nuovi record: 51 vittorie in coppa, 15 nell'anno solare e e 36 in slalom

Inarrestabile. Mikaela Shiffrin vince anche lo slalom di Semmering, Austria, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19. Ottavo successo di questa sua splendida annata, il quarto in altrettante gare di slalom e il 15esimo nell’anno solare, ennesimo record per la detentrice della Coppa del Mondo. La fuoriclasse nata a Vail, oltre a scappare, forse già definitivamente, in classifica generale, ritocca i suoi record. Vittoria numero 51 in carriera, la 36esima in slalom, per un totale di 71 podi. Numeri che fanno spavento, soprattutto se si pensa che la statunitense ha appena 23 anni.

Video - Shiffrin da record! Suo lo slalom di Semmering, sono 36 in Coppa del Mondo 01:08

Dopo una prima manche nella quale ha scavato quasi mezzo secondo di margine sulle inseguitrici, Shiffrin gestisce nel migliore dei modi la seconda discesa, chiudendo senza patemi davanti a tutte. Alle sue spalle, come spesso accade, la slovacca Petra Vlhova, all’ennesimo podio, dopo due manche impeccabili, con un distacco totale di 29 centesimi. Nella top3 anche la svizzera Wendy Holdener, autrice di due discese finalmente del suo livello, a 38 centesimi dalla vetta.

Al quarto e quinto posto due austriache che hanno infiammato il folto pubblico con due belle rimonte. Katharina Liensberger chiude a 75 centesimi, mentre Katharina Truppe si ferma a 1.58 dopo essere risalita ben cinque posizioni. Sesta la svedese Anna Swenn-Larsson a 1.81, mentre è settima la nostra Irene Curtoni a 2.29, risalendo di una casella rispetto alla prima manche. Chiudono la top ten la canadese Roni Remme ottava a 2.60, la norvegese Mina Fuerst Holtmann a 3.16 e la canadese Laurence St-Germain a 3.21.

Video - Che brava Lara Della Mea! Primi punti in Coppa del Mondo per lei nello slalom di Semmering 01:03

Dodicesima posizione finale, miglior risultato della carriera nello speciale, per Federica Brignone, che conclude la sua gara a 3.51 da Shiffrin, mentre sono 16esime a pari merito (a 3.86) Chiara Costazza, dopo due discese nelle quali non è sembrata dare il massimo, e Lara Della Mea, che centra i primi punti della sua giovane carriera in Coppa del Mondo.

