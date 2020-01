Giornata positiva per i colori azzurri nel gigante parallelo di Sestriere. L'Italia centra infatti un altro podio grazie a Marta Bassino, terza e vincitrice della small final tutta nostrana in competizione con Federica Brignone.

La gara viene vinta da Clara Direz, al suo primo successo in Coppa del Mondo e opposta a Elisa Mörzinger, anche lei al suo primo podio in carriera. Direz aveva superato Marta, Mörzinger Federica nelle rispettive semifinali.

Bene anche Sofia Goggia, che si ritrova al quinto posto dopo aver perso il suo quarto di finale con l'austriaca e finto la sua "finalina" contro Lysdahl.

Brignone si ritrova in semifinale dopo una prova di qualificazione non brillantissima: il tempo di qualificazione era il 19°; bravissima dunque a iniziare a carburare proprio nel momento in cui la competizione si faceva più serrata.

Sorprendono invece le big della gara: Petra Vlhova esce al primo turno contro Aline Danioth (poi poi protagonista di una bruttissima caduta e portata via in toboga)., Shiffrin va fuori agli ottavi di finale contro Direz e Wendy Holdener si interrompe allo stesso punto contro la nostra Sofia.