Shiffrin ad Are: "Una buona gara renderebbe felice papà. Il dolore c’è: no selfie, no autografi"

Mikaela Shiffrin torna a gareggiare ad Are, in quelle che di fatto saranno le ultime date di Coppa del Mondo femminile (dopo la cancellazione delle finali di Cortina). Shiffrin lo farà in Svezia appunto, un posto del cuore che evoca tanti ricordi per la campionessa americana legati a suo padre Jeff, tragicamente scomparso qualche mese fa.

" Un passo in avanti… Are, la Svezia, hanno sempre avuto un posto speciale nel mio cuore e mi sembra proprio il posto giusto per riabbracciare la mia famiglia della Coppa del Mondo e provare a sciare ancora. Ho alcuni ricordi meravigliosi con mio padre alle finali di Coppa del Mondo o aI Mondiali, quindi ho fatto di tutto per tornare per queste gare. Al momento non ho obiettivi o aspettative. Voglio solo provare a gareggiare ancora, prima della fine della stagione. "

Shiffrin affida ai social alcuni pensieri in relazione alle gare svedesi, senza aspettative dice su Twitter e soprattutto sottolinea come il dolore per la perdita del papà sia una ferita ancora aperta. Per questo, in aggiunta alle misure di sicurezza per evitare la diffusione del Corona Virus, Shiffrin chiede uno sforzo straordinario ai suoi fans e addetti ai lavori nelle gare di Are.

" Apprezzo il rispetto che le persone hanno e continuano ad avere nei miei confronti, i miei spazi e la mia privacy. Il dolore rimane - per questo, e per le misure di sicurezza per il Corona Virus, vi chiedo di accettare la mia decisione di limitare le interazioni con i media, i fans e gli altri atleti. Questo vuol dire: no selfie, no autografi, no abbracci, no batti cinque, nessuna stretta di mano o baci e anche interviste limitate. So che questo non è un bel messaggio… ma è l’unico modo per proteggere me stessa e non solo, è anche l’unica cosa responsabile da fare per tutti "

Vedremo una Mikaela Shiffrin diversa rispetto a quello cui siamo abituati e non potrebbe essere altrimenti dopo il lutto che ha colpito lei e la sua famiglia. Per quel che la conosciamo però, sotto i riflettori, Shiffrin è un’autentica guerriera e ad Are avrà di certo una motivazione in più: “Non ho obiettivi precisi, voglio solo fare buone gare. Questo renderebbe felice mio papà”