Shiffrin, canzone contro il virus su Instagram: un bel messaggio per l’Italia

La grande sciatrice Mikaela Shiffrin durante una Live su Instagram dedica un bellissimo pensiero all'Italia in questo momento di difficoltà.

Tanta commozione e tanto sentimento nelle parole pronunciate, anzi cantante - chitarra e voce - da Mikaela Shiffrin nella sua LIVE su Instagram: gratitudine nei confronti di chi lotta in prima linea contro un virus maledetto, ringraziamenti per medici, infermieri, cassiere, con quella parola - "grazie" - ripetuta più volte nel pezzo scritto da lei, #aMsg4You (un messaggio per voi).

Il brano è per "tutti coloro che mettono l'interesse della collettività davanti al proprio. Siamo uniti anche se siamo separati. Ci stringeremo e insieme ce la faremo"

La dedica è anche per l’Italia e per la "Barilla family", con un gruppo di operai si è collegato tra applausi abbracci virtuali e lacrime. Sono stati collegati nella parte finale: "Grazie per quello che fai, continua a sostenerci", le hanno detto. "Grazie a voi per il vostro impegno – ha risposto la Shiffrin –: vi mando un enorme abbraccio".

Parole di elogio per Roger Federer, ambassador come lei, "un mito, ha uno stile perfetto" e per Bode Miller, sciatore ribelle ma super-talentuoso: "Il mio eroe. Mi sono ispirata a lui per l’energia che metteva in gara e per come gestiva le situazioni, anche se fuori dalla pista non era perfetto. Ma nonostante questo per me era super. So che nella mentalità di oggi se metti un piede in fallo sei tagliato fuori ma è nella nostra natura non essere perfetti".

