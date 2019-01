Shiffrin conferma: salterà le due discese di Cortina, ma farà il SuperG

Non scierò le discese di Cortina. Ho intenzione di fare il SuperG. Una decisione difficile, ma visto che sono una delle poche atlete a sciare in 6 discipline devo trovare un equilibrio (il che è molto difficile). In bocca al lupo alle mie compagne - Farò il tifo per loro

Mikaela Shiffrin tira un po' il fiato: sarà a Cortina d'Ampezzo ma salterà le due discese libere in programma venerdì e sabato, mentre dovrebbe prendere parte al SuperG in programma domenica.

A Plan de Corones ha fatto 53!

Un autentico dominio quello imposto da Mikaela Shiffrin nel gigante di Plan de Corones: la fuoriclasse statunitense ha dato spettacolo nella prima manche rifilando distacchi abissali alle avversarie e nella seconda parte di gara ha amministrato il vantaggio chiudendo comunque con il secondo tempo di manche all’arrivo. Per la vincitrice delle ultime tre sfere di cristallo si è trattato tratta del 53° successo in carriera in Coppa del Mondo, il secondo stagionale in gigante dopo la vittoria a Courchevel di fine dicembre.